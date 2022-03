TikTok suspende transmissões em direto e bloqueia acesso a novos conteúdos na Rússia

Medida é resposta a lei de Putin de censurar informações sobre guerra na Ucrânia.

A plataforma TikTok suspendeu as emissões ao vivo e a distribuição de novos conteúdos na Rússia, alegando que a medida surge devido à lei de Putin que quer combater "notícias falsas", que na realidade é tudo o que diga respeito à guerra na Ucrânia, e que o presidente russo não quer que seja divulgado.A lei entra em conflito com a legislação em vários países da UE e dos EUA, que efetivamente combate a divulgação de notícias falsas, ou 'Fake News'.A empresa chinesa diz "não ter tido escolha" em tomar a medida, enquanto está a "avaliar as implicações de segurança" da lei de Putin que quer censurar todos os conteúdos e informações que não agradem aos seus interesses na guerra com a Ucrânia.