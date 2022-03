Rússia prepara ataque informático para desativar computadores portáteis e telemóveis no Reino Unido

Vírus, que já está a ser apelidado de "Covid para computadores", utiliza pornografia para desativar os dispositivos.

Os 'hackers' das agências de espionagem russas FSB e GRU estão prestes a desencadear uma onda de ataques informáticos em retaliação às sanções aplicadas pelo Ocidente. O ataque vai ser levado a cabo com um vírus, que já está a ser apelidado de "Covid para computadores".O referido vírus utiliza pornografia para desativar os computadores portáteis e telemóveis no Reino Unido, avança o Mirror.De acordo com um antigo espião informático, o 'software' malicioso - ou 'malware' - que a Rússia tem vindo a aperfeiçoar ao longo de duas décadas pode infetar milhões de dispositivos pessoais em todo o Reino Unido. "Um clique num vídeo sedutor é suficiente para invadir, danificar ou incapacitar computadores ou telemóveis", salientou.Perante este alerta, a população está a ser aconselhadas a manter toda a informação sensível num computador portátil que não esteja ligado à internet, para que o vírus não consiga aceder ao conteúdo e destruí-lo. "O conselho para sexo informático seguro é o mesmo que para sexo real - uso de proteção", sublinhou o espião.Os especialistas ingleses também já se manifestaram quanto a este possível ataque informático, destacando que as consequências seriam devastadoras para a economia do país.