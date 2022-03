Família leva pena suspensa por morte de ladrão em Lisboa

Tribunal deixa cair crime de homicídio e condena homem que fez mata-leão a três anos de prisão.

A família estava reunida para mais um almoço de domingo quando o filho mais velho, atualmente com 40 anos, foi à varanda da casa dos pais, em Marvila, Lisboa, e viu um homem a arrombar e a entrar no seu carro, estacionado num parque junto ao prédio. O mecânico da Câmara de Lisboa correu para a rua, armado com uma faca de cozinha, que acabou por largar, envolvendo-se em confrontos físicos com o ladrão. Foi nessa altura que colocou um braço à volta do pescoço de João Cerqueira, de 38 anos, segurando-o num golpe de mata-leão. João, que estava a furtar o rádio do carro, morreu asfixiado. Tudo se passou na tarde de 25 de novembro de 2018 e o caso só agora teve o primeiro desfecho na Justiça.

