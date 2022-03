Jornalista suíço atacado e roubado por tropas russas na Ucrânia

Soldados russos terão levado dinheiro e o passaporte de Guillaume Briquet.

O jornalista suíço, Guillaume Briquet, ficou ferido depois do carro em que seguia ser atacado a tiro por tropas russas na região de Mykolaiv, no sul da Ucrânia.

De acordo com o jornal local Ukrainska Pravda, o jornalista não foi atingido pelos tiros, mas ficou ferido no braço e no rosto devido aos estilhaços dos vidros do carro.

Os militares russos, após revistarem Guillaume Briquet, roubaram o passaporte, três mil euros em dinheiro, o capacete, o computador portátil e as filmagens que tinha na sus posse.

"Ferido por um comando russo", escreveu Guillaume Briquet numa publicação, no passado domingo, na rede social Facebook. Nesta mesma partilha, o jornalista divulgou uma imagem, na qual aparece ferido.

O jornalista acabou por ser levado para um hospital em Kirovohrad, com a ajuda da polícia ucraniana.



Em relação ao estado do carro que estava identificado com a palavra imprensa, as imagens dos destroços foram partilhadas no Twitter.



Occupiers attacked and robbed #Swiss journalist Guillaume Briquet.