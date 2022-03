Homem abusa sexualmente de criança durante três anos em Bragança

De acordo com a PJ, a vítima é uma criança agora com 13 anos e que terá sido alvo de abusos "no período compreendido entre os anos de 2019 e 2022, no interior de uma residência, sita numa localidade de Bragança".

O suspeito é um agricultor de 58 anos de idade que vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.