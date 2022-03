GNR detém suspeito de tráfico de droga e apreende cocaína em Santiago do Cacém

Homem tinha na sua posse 434 doses de cocaína, 20 euros e um telemóvel.

Um homem, de 28 anos, foi detido pela GNR por suspeitas de tráfico de droga, em Santiago do Cacém (Setúbal), tendo os militares apreendido 434 doses de cocaína, revelou esta segunda-feira aquela força de segurança.

De acordo com o Comando Territorial de Setúbal, em comunicado, o suspeito foi detido, no sábado, por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santiago do Cacém.





A detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento, tendo os militares detetado um homem que se dirigia para uma zona florestal "conotada com o tráfico de produtos estupefacientes", avançou.

Segundo a GNR, o indivíduo terá adotado "um comportamento suspeito, quando se apercebeu da presença" dos militares, pelo que foi abordado.





No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que o suspeito tinha na sua posse de 434 doses de cocaína, 20 euros em numerário e um telemóvel.

O suspeito vai ser hoje presente ao Tribunal Judicial de Setúbal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.