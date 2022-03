Dois mil civis retirados de Irpin. Cidade ucraniana tem sido fortemente atacada pelas tropas russas

Informações divulgadas pelas autoridades nacionais.

Cerca de 2 000 civis foram retirados até este momento da cidade de Irpin, perto de Kiev, segundo informações divulgadas pelas autoridades nacionais esta segunda-feira, citadas pela agência Reuters.Uma coluna de civis que tentava fugir da cidade de Irpin, junto a Kiev, foi este domingo bombardeada pela artilharia russa, provocando vários mortos, incluindo uma família com duas crianças pequenas. O governo ucraniano acusa a Rússia de intensificar os ataques contra alvos civis, incluindo hospitais, maternidades e escolas, numa estratégia deliberada para aterrorizar a população, e os EUA e a UE dizem que há cada vez mais "relatos credíveis" de crimes de guerra cometidos pelas forças russas.Vários vídeos mostram homens, mulheres e crianças que fugiam de Irpin a atirarem-se para o chão, aterrorizados, quando vários obuses explodem nas imediações. O ataque terá feito pelo menos oito mortos, incluindo uma mãe e dois filhos pequenos. Fotos tiradas a seguir ao ataque mostram os corpos das vítimas no chão junto às malas de viagem que transportavam enquanto militares ucranianos tentavam socorrer o pai das crianças, que ficou gravemente ferido e também não terá sobrevivido. O ataque ocorreu quando centenas de civis tentavam fugir da cidade através de um ‘corredor seguro’. Mais a sul, em Mariupol, a retirada de civis foi adiada pelo segundo dia consecutivo após as tropas russas violarem o cessar-fogo e bombardearem zonas residenciais.