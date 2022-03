Menina cria momento emocionante em abrigo na Ucrânia ao cantar música "Já passou" do filme Frozen

Vídeo tornou-se viral e emocionou os internautas.

Amélia, uma menina ucraniana presa num abrigo oara se proteger da guerra na Ucrânia, está a emocionar as redes sociais ao aparecer num vídeo a cantar a música "Let it Go" ("Já passou") do filme da Disney Frozen. O vídeo foi publicado nas redes sociais e tornou-se viral muito rapidamente.

A publicação nas redes sociais foi feita por Marta Smekhova, uma mulher que visitou o abrigo na Ucrânia onde estava a menina. Smekhova escreveu que, desde o primeiro momento em que a menina começou a cantar, todos se calaram no abrigo.





No vídeo, a menina canta a versão ucraniana da música da Disney, enquanto se consegue ver as restantes pessoas presentes no abrigo emocionadas, enquanto no exterior são ouvidas bombas a rebentar.

A música foi originalmente gravada para o filme da Disney Frozen, mas em 2014 foi lançada uma compilação da música em 42 idiomas, que incluem ucraniano e russo.



Quando Amélia terminou de cantar, surgiram aplausos e bastantes elogios. A criança ficou envergonhada e admitiu que sonha, um dia, pisar grandes palcos.o.

Marta Smekhova aproveitou ainda para deixar um recado aos russos e escreveu: "Olhem, russos, contra quem vocês estão a lutar! Só um covarde pode lutar contra civis e tirar a infância de crianças indefesas!".