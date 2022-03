Rublo russo perde 86% do seu valor desde início da invasão

Moeda russa alcançou um novo mínimo histórico, ao depreciar-se para 152 rublos por um dólar e 164 rublos por um euro.

O rublo perdeu 86,1% do seu valor desde que no passado dia 24 de fevereiro a Rússia invadiu a Ucrânia e depois de países ocidentais terem impostos sanções financeiras a Moscovo.

Esta segunda-feira, a moeda russa alcançou um novo mínimo histórico, ao depreciar-se para 152 rublos por um dólar e 164 rublos por um euro.





No passado dia 23 de fevereiro, na véspera da invasão, um dólar valia 82 rublos.

A nova desvalorização da moeda russa ocorre após os Estados Unidos terem anunciado que estão em curso conversações com a União Europeia para proibir a importação de petróleo da Rússia, como represália pela guerra na Ucrânia.



A agência de notação Moody's também baixou a nota de solvência da dívida soberana russa, que já estava em 'lixo', de 'B3' para 'Ca' pela expectativa de que os controlos de capital do banco central russo limitem os pagamentos transfronteiriços, incluindo o serviço de dívida das obrigações do Governo.