Ator ucraniano morre na guerra contra a Rússia

Pasha Lee tinha apenas 33 anos.

O ator ucraniano Pasha Lee morreu, este domingo, aos 33 anos, durante o conflito armado contra as tropas russas em Irpin, na Ucrânia.



A informação foi avançada pela página do Facebook do Festival Internacional de Cinema de Odesa.





No dia 1 de março, Pasha Lee publicou uma fotografia com o uniforme militar vestido. Seis dias depois morre a defender o povo ucraniano.