Jogadores estrangeiros autorizados a abandonarem a Rússia e a Ucrânia temporariamente

A FIFA confirmou esta segunda-feira que os jogadores estrangeiros que atuam em clubes russos ou ucranianos poderão suspender unilateralmente os seus contratos até 30 de junho e assinar por outro qualquer emblema um vínculo válido até essa data - inclusivamente clubes de países, como Portugal, cujo período de mercado esteja neste momento encerrado.

Em comunicado, o organismo que rege o futebol mundial explica que, no caso da Ucrânia, "todos os contratos de jogadores estrangeiros e treinadores de emblemas afiliados nesse país estão automaticamente suspensos até 30 de junho sem que seja necessária qualquer ação das partes." Quanto à Rússia, "no caso de os clubes não alcançarem um acordo com os seus jogadores estrangeiros e treinadores até 10 de março, estes terão o direito de suspender o contrato unilateralmente até 30 de junho", sem com isso correrem o risco de serem castigados.

A FIFA confirma também que esses mesmos jogadores poderão assinar por outro clube um contrato válido até 30 de junho, "mesmo que o período de transferências da Associação a que pertence o novo clube esteja fechado". De forma a "proteger a integridade das competições", este período excecional para assinar por um novo clube durará até 7 de abril, o que, de certa forma, abre um novo - e reduzido - 'período de transferências' para o próximo mês.