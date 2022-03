Escolas portuguesas preparam-se para receber alunos refugiados

Integração será feita "tão rápida quanto possível".

As crianças e jovens provenientes da Ucrânia serão integradas nas escolas portuguesas "tão rápido quanto possível", estando previsto o reforço do ensino da língua portuguesa e apoios sociais, anunciou o Ministério da Educação.

A guerra na Ucrânia começou há 13 dias e já começaram a chegar refugiados a Portugal. Questionado pela Lusa sobre a situação das crianças e jovens, o Ministério da Educação garantiu que terão um lugar nas escolas portuguesas, com todos os direitos "que a lei atribui aos menores em situação regular".





"As crianças e jovens provenientes da Ucrânia serão integrados no sistema de Educação, tão rápido quanto possível", afirma o gabinete do Ministério da Educação (ME), acrescentando que os moldes desta integração estão a ser delineados a nível nacional.