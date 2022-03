Câmara de Mértola com campanha para poupar água

"A água para consumo humano não falta na torneira a ninguém, mas pode vir a faltar" refere o presidente da Câmara Municipal.

A Câmara de Mértola, no distrito de Beja, tem a decorrer uma campanha para sensibilizar a população do concelho a adotar práticas que, "através de pequenos gestos", ajudem na poupança de água.

A campanha "Água: poupar hoje para ter amanhã" surge numa altura em que Portugal enfrenta uma situação de seca severa e pretende alertar os munícipes para a necessidade de terem "muito cuidado no consumo da água", explicou hoje à agência Lusa o presidente do município alentejano.





Segundo Mário Tomé (PS), "a água para consumo humano não falta na torneira a ninguém" em Mértola, "mas pode vir a faltar".

Por isso, disse, "é preciso perceber antecipadamente o quão importante é tomar atitudes e, como em muita coisa na vida, a atitude individual de cada um é determinante para que as coisas funcionem coletivamente".





Nesse sentido, a campanha da Câmara de Mértola apela aos munícipes, por exemplo, à reutilização da água que se utiliza na lavagem de alimentos, ao conserto de fugas na canalização, ao não desperdício de água durante a rega ou à utilização de um balde na limpeza de quintais.

Tomar duches rápidos, lavar os dentes e as mãos com a torneira fechada, fazer a barba sem deixar a água a correr, utilizar a água de aquários para regar plantas ou só utilizar a máquina de lavar roupa com carga máxima são outros dos conselhos.

A par da campanha de sensibilização, o município também implementou medidas de poupança de água na sua atividade regular.

"Nas áreas verdes reduzimos significativamente a rega. E nos espaços públicos da câmara temos os funcionários muito mais alerta e atentos à utilização de água", revelou Mário Tomé.



No passado dia 03 de março o Governo anunciou que 95,5% do território está em seca severa ou extrema, de acordo com um despacho publicado em Diário da República, que permite a adoção de medidas de apoio.