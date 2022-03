Cabo-verdiana detida no aeroporto da Praia com cocaína escondida no sutiã

Mulher viajava de São Paulo, no Brasil, para Praia, com escala em Lisboa, num voo da TAP.

Uma cabo-verdiana de 27 anos foi detida no aeroporto internacional da Praia, à chegada de um voo proveniente do Brasil, com 2,5 quilogramas de cocaína escondida no sutiã e nas pernas, divulgou esta terça-feira a Polícia Judiciária de Cabo Verde.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que a detenção, através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada, pela Brigada Aeroportuária, aconteceu no último sábado, no aeroporto da capital, em "flagrante delito", após o desembarque.