Companhia portuguesa deve partir para a Roménia "nas próximas semanas", revela ministro da Defesa

O ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho, analisou esta terça-feira a atual situação na Ucrânia e revelou que a companhia portuguesa deverá partir para a Roménia dentro de algumas semanas. No total, serão enviados para o país 174 militares portugueses."Já existem militares portugueses na Roménia, para trabalharem com os romenos", disse Cravinho adiantando que os restantes militares devem seguir no "final de março ou início de abril".

O ministro falava no final de uma reunião extraordinária da comissão parlamentar de Defesa, que decorreu esta terça-feira na Assembleia da República à porta fechada, sobre a situação de conflito entre a Ucrânia e a Rússia, na qual também participou o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro.Cravinho revelou que as forças portuguesas estão disponíveis, caso o comandante militar da NATO tome a decisão de as ativar. Portugal já enviou, no entanto, material militar para a Ucrânia.