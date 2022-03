Rúben Amorim quer continuar no Sporting

Técnico revelou, ainda, que está a preparar algumas novidades para a próxima época.

"Tenho contrato com o Sporting, estou feliz no Sporting e já estamos a trabalhar a próxima época há uns meses. Temos tudo planeado e ainda hoje [ontem] falámos da pré-época. As vontades das partes são de continuar", disse esta terça-feira Rúben Amorim sobre o seu futuro, travando a ideia de uma saída no final desta época, apesar de ter contrato até 2024.

Na antevisão da 2ª mão dos oitavos de final da Champions, o treinador reconheceu que a eliminatória com o City está praticamente decidida, depois da derrota (0-5), em Alvalade. Ainda assim, quer um Sporting forte em Manchester para discutir o resultado: "Temos de lutar pela vitória."