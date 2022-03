Jota nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões mas com susto

Liverpool perde em casa com o Inter Milão (0-1), mas segue em frente na liga milionária.

O Liverpool, com Diogo Jota no onze, está nos quartos de final da Champions, apesar desta terça-feira ter perdido (0-1) em casa com os italianos do Inter Milão.





A equipa inglesa, que trazia da primeira mão um triunfo confortável por 2-0, dominou na primeira parte apesar das poucas ocasiões que dispôs. Depois de uma paragem para assistir um adepto que se sentiu mal em Anfield Road, os ‘reds’ tiveram a melhor chance para marcar, mas Matip acertou na barra.

No segundo tempo, Salah atirou ao poste, antes de Lautaro Martínez fazer um grande golo, criando ilusão nos nerazzurri. Ilusão essa que terminou quase de imediato após a expulsão do chileno Alexis Sánchez por duplo amarelo e consequente vermelho.



A partir daí, os italianos não mais voltaram a importunar o guarda-redes Allisson. Acabou por ser de novo Salah a estar perto do empate, mas uma vez mais atirou ao poste da baliza de Handanovic. O ex-portista Luis Díaz, que entrou para o lugar de Diogo Jota, teve mais uma chance, que não aproveitou. Apesar da derrota, a equipa de Liverpool avança para a fase seguinte da Champions.



ROLO COMPRESSOR ALEMÃO

O empate (1-1) na Áustria entre o Salzburgo e o favorito Bayern, na 1ª mão tinha sido uma enorme surpresa. Esta terça-feira, essa surpresa acabou em onze minutos, na Allianz Arena, e de forma avassaladora. Lewandowski fez três golos (dois de penálti) entre os minutos 12 e 23 e aniquilou o Salzburgo. Antes do intervalo, Gnabry fez o 4-0. O rolo compressor alemão só parou após o bis de Muller (Kjaergaard ainda reduziu) e do 7-1 final de Sané.