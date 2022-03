Avaria técnica em avião impede transporte de doente ucraniana da Polónia para Portugal

Mulher foi transferida de ambulância de Lviv, na Ucrânia, para Varsóvia.

O voo comercial operado pela TAP, onde seria transportada a doente ucraniana e a equipa clínica da ONG Médicos do Mundo, para o Centro Hospitalar Universitário de São João, que tinha partida prevista para as 18h00 (hora portuguesa) de Varsóvia, na Polónia, sofreu uma avaria técnica, detetada pouco tempo antes da descolagem, o que impediu a realização da viagem.A ucraniana foi transferida de ambulância de Lviv, na Ucrânia, para a Polónia e deveria partir depois de Varsóvia, num voo com destino a Portugal, acompanhada por uma equipa médica.Segundo apurou o, não há ainda previsão para o transporte da cidadã.