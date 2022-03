UNICEF e CMTV juntas para ajudar a Ucrânia

Canal do Correio da Manhã irá doar 5% das suas receitas de publicidade líquida do mês de março a esta organização.

CMTV juntou-se à UNICEF numa campanha solidária para ajudar o povo ucraniano. Para isso, o canal do Correio da Manhã irá doar 5% das suas receitas de publicidade líquida do mês de março a esta organização.



“Para nós foi muito evidente que a UNICEF era o parceiro certo neste cenário de urgência humanitária. Estamos a preparar outras coisas com a UNICEF e vamos sensibilizar as pessoas”, disse ontem Isabel Rodrigues, diretora-geral de Marketing e Desenvolvimento Digital da Cofina, sublinhando a importância dos donativos em dinheiro. “Os portugueses são muito generosos e todos os movimentos de angariação de bens são importantes, mas os donativos em dinheiro cumprem objetivos e necessidades muito específicos”, referiu, classificando esta parceria como “um pequeno gesto” solidário.



Já Beatriz Imperatori, diretora-executiva da UNICEF Portugal, afirmou que o “significado deste apoio é muito grande”, uma vez que a organização não tem um orçamento garantido da ONU, sendo financiada por contribuições voluntárias. “O nosso esforço todos os dias é manter a nossa relevância e financiar o nosso trabalho”, sublinhou, referindo que tem neste momento 13 equipas móveis no terreno a acompanhar as principais rotas de refugiados.

CM doa 10% das receitas dos dias 12 e 19 de março



O Correio da Manhã vai também doar 10% da receita apurada da venda líquida dos jornais nos dias 12 e 19 de março (as edições dos dois próximos sábados) para ajudar o povo ucraniano, que está a ser fustigado pela invasão russa.





Entretanto, quem quiser contribuir com donativos para a UNICEF pode fazê-lo diretamente através de MB WAY: 919 919 939 ou do IBAN: PT50 0033 0000 5013 1901 2290 5.