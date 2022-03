Forças russas bombardeiam maternidade em Mariupol, no Sul da Ucrânia

Governo ucraniano diz que há grávidas e bebés soterrados sob os escombros. Presidente Zelensky denuncia “atrocidade”.

As tropas russas bombardearam esta quarta-feira uma maternidade na cidade de Mariupol, no Sul da Ucrânia, provocando um número indeterminado de mortos e feridos. O Governo ucraniano diz que há grávidas e bebés soterrados sob os escombros do edifício, que ficou completamente destruído num ataque que marca uma nova escalada no horror do conflito.