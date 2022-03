Jovem masturba-se em zona para crianças do Aeroporto de Lisboa

O detido, estrangeiro, é conhecido por pernoitar com frequência no aeroporto. Pelas 09h30 de sábado, uma patrulha encontrou-o sozinho numa sala da zona de partidas, que foi criada especialmente para ser usada por famílias com bebés ou crianças e que se preparam para embarcar.

O homem estava a masturbar-se e tinha consigo diversos objetos e pacotes de viagem selados, bem como brinquedos de crianças, cuja posse não soube justificar. Ainda injuriou os polícias, antes de ser detido por um crime contra a honra. O processo baixou a inquérito.