“Não consegui salvar a mana do fogo”: Criança sobrevive a incêndio provocado pela mãe

Camila tem apenas dez anos, mas carrega sobre ela o peso de ser a única sobrevivente do ato tresloucado da mãe, que incendiou o carro com ela e as duas filhas menores lá dentro, em Porto Covo, Sines. A menina ainda tentou socorrer a irmã de três anos, mas perante a dimensão das chamas não foi capaz. Camila foi hospitalizada, mas já teve alta e saiu na companhia do pai. O trauma ficou. De acordo com fontes próximas da família, está perturbada e repete incessantemente a mesma frase entre lágrimas: “Eu não consegui salvar a mana do fogo.”Conheça o resto da história no