Benfica esconde prejuízo com venda de Waldschmidt

O Benfica optou por esconder o buraco financeiro com a venda de Luca Waldschmidt. No relatório sobre o 1º semestre da época, as águias apenas reafirmam que a venda bruta ao Wolfsburgo, a 22 de agosto de 2021, foi feita por 12 milhões de euros, omitindo qualquer referência ao impacto negativo do negócio, que contribuiu para o prejuízo recorde de 31,7 milhões de euros na 1ª metade da temporada.Saiba mais no Correio da Manhã