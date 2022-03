Ucraniano que perdeu a mulher e os dois filhos num ataque russo volta a Kiev para enterrá-los

Um homem ucraniano que perdeu a esposa e os dois filhos durante um ataque das tropas russas voltou a Kiev para enterrá-los, relata a

Sergii Perebeinis estava longe da família por compromissos profissionais.

As vítimas, uma mulher de 43 anos, uma criança de 9 e um jovem de 18, estavam a tentar de fugir de Irpin, onde se encontravam para prestar auxílio a uma familiar.A empresa de Perebeinis ajudou-o de imediato a regressar a Kiev para que pudesse estar presente no enterro da família, que deverá ser adiado tendo em conta que as morgues estão cheias de civis.