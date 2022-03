Incêndio em quarto mata idosa em Bragança

Idosa tinha no quarto velas junto a imagens religiosas. A PJ investiga a origem do fogo.

Uma mulher morreu esta quarta-feira de manhã após um incêndio ter deflagrado no quarto onde dormia, numa habitação na aldeia de Sabariz, em Bragança. Zélia Monteiro tinha 80 anos."Quando os operacionais chegaram ao local, depararam-se com uma das divisões da casa totalmente tomada pelas chamadas, já com a indicação de que estaria uma pessoa no seu interior, tendo sido o cadáver encontrado durante as buscas primárias", explicou Carlos Martins, comandante dos Bombeiros de Bragança.A idosa tinha no quarto velas junto a imagens religiosas. A PJ investiga a origem do fogo.