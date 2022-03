Benfica recebe Vizela na abertura da ronda e pode ficar a um ponto do Sporting

Jogo acontece esta sexta-feira no Estádio da Luz.

O Benfica recebe esta sexta-feira o Vizela, no jogo de abertura da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na expectativa de reduzir para um ponto o atraso para o Sporting, rival na luta pelo segundo lugar.

Com 10 pontos de atraso para o líder FC Porto e o título cada vez mais distante, a equipa 'encarnada' parece ter como principal objetivo a conquista do segundo lugar, que proporciona o acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época, mas, para isso, terá de anular a desvantagem de quatro pontos para o vice-líder Sporting.

Na primeira volta, o Benfica sentiu muitas dificuldades perante o atual 14.º classificado do campeonato, a precisar de pontos para se distanciar da zona de despromoção, impondo-se em Vizela por sofrido 1-0, graças a um golo marcado por Rafa, aos 90+8 minutos.

A equipa lisboeta pretende também efetuar um bom ensaio para o decisivo confronto de terça-feira, no terreno do Ajax, da segunda mão dos oitavos de final da 'Champions', depois do empate 2-2 no Estádio da Luz.



O Sporting apenas entra em campo na segunda-feira, quando visitar o Moreirense, 17.º e penúltimo classificado, no encontro de encerramento da ronda, enquanto o FC Porto recebe no domingo o Tondela, 16.º posicionado, em zona do 'play-off' de manutenção/promoção no escalão principal.



Programa da 26.ª jornada:

- Sexta-feira, 11 mar:

Benfica -- Vizela, 20:15

- Sábado, 12 mar

Famalicão - Santa Clara, 15:30

Estoril Praia - Portimonense, 15:30

Arouca - Paços de Ferreira, 18:00

Belenenses SAD - Boavista, 20:30

- Domingo, 13 mar:

Marítimo - Vitória de Guimarães, 15:30

FC Porto - Tondela, 18:00

Sporting de Braga - Gil Vicente, 20:30

- Segunda-feira, 14 mar:

Moreirense - Sporting, 20:15