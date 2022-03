Sanções contra Abramovich tramam Chelsea

O Chelsea corre o risco de colapso financeiro na sequência das sanções impostas a Roman Abramovich e outros seis oligarcas russos devido às suas ligações a Vladimir Putin. O congelamento dos bens decretado pelo Governo britânico afasta Abramovich da gestão do clube, mas a venda anunciada - estão em causa 3,8 mil milhões de euros - poderá ser permitida desde que o multimilionário não ganhe nada com o negócio.





Enquanto o seu futuro não se decide, o Chelsea está autorizado a competir - o Governo emitiu uma licença especial até 31 de maio por ser um "ativo cultural significativo" - mas fica à beira do abismo económico face ao corte nas receitas.

Toda a venda de merchandising e de bilhetes foi suspensa - só poderão entrar no estádio os detentores de lugares anuais ou os adeptos visitantes, mas o dinheiro vai para a Liga inglesa. Mais grave é a suspensão de contrato decidida pelo principal patrocinador dos londrinos, que vale 47,5 milhões de euros por época.Estes cortes irão agravar o défice das contas, antes resolvido com as transferências diretas de Abramovich que agora estão proibidas. Só no salário mensal do plantel o clube gasta 33 M €. Caso seja forçado a entrar em gestão corrente, o Chelsea pode perder nove pontos na Liga inglesa.O Chelsea só está autorizado a vender comida e bebida nos jogos em casa. E até essa receita (240 mil € em média por partida) vai baixar com a lotação de Stamford Bridge (41 mil lugares) limitada aos 28 mil ‘cativos’.O Governo impôs um tecto de 24 mil € para as viagens, o que vai provocar problemas logísticos na deslocação a Lille (França) para a 2ª mão dos oitavos de final da Champions.O Chelsea está impedido de inscrever novos jogadores ou de renovar contratos com os atuais futebolistas do plantel, o que vai ditar a perda de pelo menos três titulares a custo zero.Se o Chelsea, atual 3º classificado da Liga inglesa, for sancionado com a perda de nove pontos, os rivais na luta pelo acesso à Champions serão beneficiados, entre eles o Man. United de Cristiano Ronaldo.