Rui Rio defende que “o voto no Chega é um voto perdido”

O presidente do PSD afirmou esta quinta-feira que "o voto no Chega é um voto perdido" e defendeu que o voto no PSD é importante para "enfraquecer o PS".





"Eu tive oportunidade de estar aqui [em Paris] há uma semana, onde tive encontros com a comunidade portuguesa e onde expliquei, muito claramente, o interesse de votarem no PSD para enfraquecer o PS e que o voto no Chega é um voto perdido", disse Rui Rio à entrada para a cimeira do Partido Popular Europeu.

Já quanto à afirmação de André Ventura, de que membros das estruturas do PSD em França teriam participado num jantar do Chega, Rui Rio disse não ter conhecimento do caso. "Do ponto de vista ideológico, para mim, não faz sentido rigorosamente nenhum para quem normalmente vota no PSD", reiterou.Os eleitores do círculo da Europa são chamados este sábado e domingo para votarem novamente nas legislativas.