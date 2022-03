Guerra já causou prejuízos de 110 mil milhões de euros à economia ucraniana

A invasão russa já provocou prejuízos que ascendem aos 110 mil milhões euros (119 mil milhões de dólares) à economia ucraniana, anunciou esta sexta-feira Denys Kudin, o vice-ministro da Economia da Ucrânia.

De acordo com a agência

, mais de 75% das empresas localizadas nas cidades que foram alvos da guerra tiveram de suspender as atividades comerciais, em particular as que se dedicam à produção de metais.

"Significa que teremos menos exportações de metais", afirmou o vice-ministro que garante que esta matéria-prima representa uma "parte significativa" das exportações totais da Ucrânia.