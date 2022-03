“Há relatos de crianças a morrerem de frio”: Médico português está chocado com situação dos refugiados ucranianos

Jorge diz que é difícil estar preparado para encarar situação dos refugiados, sobretudo para o sofrimento dos mais pequenos.

Jorge é médico. Pertence à associação humanitária de busca e salvamento internacional e chegou na quarta-feira à noite à Polónia. Mal tinha saído do carro já lhe pediam para ajudar. "Foi tudo muito rápido. Fui ajudar uma mulher que estava com um problema intestinal. Estava numa família que, curiosamente, vem para o nosso país. Mediquei-a e estabilizei a situação."Saiba mais no Correio da Manhã