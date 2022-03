Homem baleado pela PSP após ameaçar agentes com catana dentro de prédio em Lisboa

Suspeito possuía duas armas brancas de grandes dimensões.

Um homemde 39 anos foi detido na madrugada desta sexta-feira, após ter apontado uma catana a um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP).





O caso aconteceu na zona da Misericórdia, em Lisboa.

De acordo com um comunicado enviado pela PSP, as autoridades foram chamadas ao local devido a "uma ocorrência de mordedura de canídeo" num cidadão.



No interior do prédio, os agentes da polícia encontraram um homem que tinha em sua posse duas armas brancas de grandes dimensões, apresentando um "comportamento agressivo" durante a presença das autoridades. Acabou, mesmo, por se dirigir na direção de um dos agentes da PSP apontado-lhe uma catana. Um dos polícias disparou contra o agressor de forma a imobilizá-lo, tendo a bala atingido uma das pernas do homem.



O detido foi transportado para uma unidade hospitalar de Lisboa e está livre de perigo e sobre custódia policial.



Vai ser presente a tribunal e está acusado de homícidio qualificado na forma tentada e posse de arma.