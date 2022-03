Presidente da Turquia diz que guerra evidenciou a "bancarrota" da ONU

"Não foi adotada qualquer medida para pôr termo aos combates", referiu Erdogan.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considerou esta sexta-feira que a invasão da Ucrânia pela Rússia evidenciou a "bancarrota" do sistema das Nações Unidas, que não evitou a guerra, e pediu uma reforma que anule o direito de veto no Conselho de Segurança da ONU.

"Pelo facto de uma das partes no conflito ser um membro permanente com direito de veto, anula-se a capacidade de imposição do Conselho de Segurança das Nações Unidas e o sistema declara-se em bancarrota", disse.





"Pelo facto de as decisões da Assembleia Geral das Nações Unidas não serem vinculativas, não foi adotada qualquer medida para pôr termo aos combates", indicou no seu discurso de inauguração do Fórum Diplomático de Antália, um encontro internacional nesta cidade da costa mediterrânica turca.