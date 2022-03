Relação de Lisboa manda Ljubomir Stanisic para julgamento

Ivo Rosa tinha decidido despronunciar a estrela da SIC, alegando que as escutas telefónicas que levaram à acusação do MP foram feitas de forma ilegal.

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) anulou mais uma decisão do juiz de instrução Ivo Rosa, e ordenou que o ‘chef’ Ljubomir Stanisic vá mesmo a julgamento pelos crimes de corrupção ativa e desobediência.

Ivo Rosa tinha decidido despronunciar a estrela da SIC, alegando que as escutas telefónicas feitas pela PSP e que levaram à acusação do Ministério Público (MP) foram feitas de forma ilegal.





O MP recorreu para o TRL, que voltou a contrariar uma decisão de Ivo Rosa.

Os desembargadores decidiram ainda mandar para a prisão os arguidos Tiago Ribeiro e Pedro Mestre (agente da PSP), acusados de tráfico de droga no âmbito do mesmo processo (Dupla Face), e que tinham sido soltos por ordem de Ivo Rosa.



Por fim, o acórdão do TRL, datado de ontem e a que o CM teve acesso, ordena ainda que 16 outros arguidos do processo, que tinham sido despronunciados de associação criminosa pelo juiz de instrução, sejam julgados por esse crime.