Itália apreende maior iate à vela do mundo de oligarca russo

Iate, conhecido como 'Sy A', vale cerca de 530 milhões de euros.

As autoridades italianas apreenderam na sexta-feira em Trieste aquele que é considerado o maior iate à vela do mundo, propriedade do oligarca russo Ande Igorevich Melnichenko.

O iate, conhecido como 'Sy A' e que vale cerca de 530 milhões de euros, foi confiscado como parte das medidas que a União Europeia está a tomar para punir os magnatas russos que apoiam Putin no Kremlin, de acordo com o jornal 'La Repubblica'.

O oligarca, com uma riqueza estimada em 16 milhões de euros e classificado em 95.º lugar na lista mundial de multimilionários da revista Forbes, é presidente do conselho de administração da União Russa de Industriais e Empresários, de acordo com o diário "Corriere della Sera".