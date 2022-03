Seis corredores humanitários previstos para hoje da região de Sumy para Poltava

Autoridades ucranianas planeiam abrir seis corredores humanitários desde a região de Sumy para a cidade ucraniana de Poltava.

As autoridades ucranianas planeiam abrir seis corredores humanitários este sábado desde a região de Sumy, no nordeste do país, para a cidade ucraniana de Poltava, 175 quilómetros a sul.

A informação foi adiantada pelo chefe da administração regional de Sumy, Dimitro Zhivitski, na plataforma de mensagens Telegram, na qual deu pormenores sobre os pontos de encontro e a hora prevista de partida para as colunas, marcada para as 09h00 (07h00 em Lisboa).

Zhivitsky assinalou que os seis corredores humanitários partirão das cidades de Sumy, Trostianets, Lebedin, Konotop, Velyka Pisarivka e Krasnopillia para a cidade de Poltava. Todas as cidades pertencem à região de Sumy.