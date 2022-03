Ataque russo atinge hospital em Mykolaiv que presta cuidados oncológicos

Forças russas intensificaram os ataques a Mykolaiv, a 470 quilómetros a sul de Kiev, numa tentativa de cercar a cidade.

As autoridades ucranianas acusaram a Rússia de terem atingido um hospital que presta cuidados oncológicos e vários edifícios residenciais na cidade de Mykolaiv, no sul do país, com bombardeamentos de artilharia pesada.

O médico chefe da unidade de saúde, Maksim Beznosenko, disse que várias centenas de pacientes estavam no hospital durante o ataque, que não causou vítimas. O ataque danificou o edifício e rebentou janelas.

