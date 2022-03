Aberto corredor humanitário para Mariupol

Autoridades ucranianas anunciaram ter conseguido abrir um corredor humanitário para levar alimentos e medicamentos à cidade.

As autoridades ucranianas anunciaram ter conseguido abrir um corredor humanitário para levar alimentos e medicamentos a Mariupol, no leste do país, uma das cidades alvo de mais ataques do exército russo desde o início da ofensiva militar.

"Corredor verde aberto. Uma caravana humanitária partiu de Zaporizhia para Mariupol", anunciaram as autoridades locais na conta da rede social Telegram, acrescentando que "mais de 90 toneladas de alimentos e medicamente vão para a cidade, que está bloqueada há 11 dias".

Na mensagem publicada dizem ainda que "o clero da Igreja Ortodoxa tomou a iniciativa de acompanhar pessoalmente a caravana humanitária. Tudo para que 400 mil moradores de Mariupol recebam uma ajuda crítica e tão esperada!".