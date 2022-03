PSP reforça vigilância contra bloqueio na ponte 25 de abril

A PSP reforçou esta sexta-feira a vigilância nas duas margens do rio Tejo, para evitar um bloqueio à ponte 25 de Abril, anunciado nas redes sociais como forma de protesto contra a subida dos preço dos combustíveis.





O aumento de efetivo, e até o empenhamento de viaturas antimotim, chamou esta sexta-feira a atenção dos automobilistas e passageiros de transportes públicos que normalmente usam a ponte 25 de Abril para chegar a Lisboa.

sabe que esta decisão operacional foi tomada em reação a diversas informações que a PSP recolheu, em especial em redes sociais e aplicações encriptadas de telemóvel de troca de mensagens, e que considerou credíveis.Foi criado pelo menos um evento na rede social Facebook, ao qual centenas de pessoas mostraram vontade de aderir, e que passava esta sexta-feira pelo impedimento da entrada de trânsito na capital a partir da Margem Sul, ou pelo menos, pela imposição de uma velocidade muito lenta no tabuleiro da ponte 25 de Abril.O protesto acabou por não se concretizar mas, ainda no Facebook, já está a ser organizado outro para as 7h00 de segunda-feira, 21 de Março.