Autocarro com cerca de 20 passageiros despista-se na beira dum precipício no Funchal

Maioria dos passageiros do autocarro eram jovens.

Um autocarro com cerca de 20 passageiros a bordo despistou-se esta sexta-feirs nos arredores do Funchal e ficou apoiado uma árvore na beira de um precipício, provocando quatro feridos ligeiros, indicou o Serviço Regional de Proteção Civil.

O acidente aconteceu na Estrada Conde Carvalhal, cerca das 15h00, sendo que autocarro se despistou na sequência de uma colisão com uma viatura ligeira, quando efetuava a viagem entre o Funchal e a freguesia do Caniço, no concelho de limítrofe a leste.

"A informação que temos é que [os feridos] eram os dois passageiros da viatura ligeira, o condutor do autocarro e um passageiro", disse o presidente do Serviço de Proteção Civil da Madeira, António Nunes, no local.

A maioria dos passageiros do autocarro eram jovens, provavelmente estudantes que regressavam a casa depois das aulas.

O socorro envolveu cinco meios e 13 operacionais das corporações de bombeiros de Santa Cruz e Voluntários Madeirenses, que efetuaram o transporte dos feridos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Na sequência da colisão, o autocarro, que circulava no sentido ascendente, galgou o murro de proteção da estrada, na zona do Pináculo, e ficou tombado sobre uma árvore do lado direito, na beira de um precipício sobranceiro à sede do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira.