Piloto russo diz aos passageiros que guerra na Ucrânia "é um crime". Veja o momento

Um piloto

russo denunciou a guerra iniciada pelo seu país contra a

Ucrânia

durante um voo. Através do interfone, o piloto disse aos passageiros que "a guerra na Ucrânia é um crime" e pediu o fim do conflito.





"A guerra na Ucrânia é um crime.

A Russian pilot tells passengers that he believes “the war in Ukraine is a crime,” adding “I think each sensible citizens will agree with me and will do everything to make it stop.” Rare to see public opposition to the war given the consequences such a statement will have pic.twitter.com/55h18mWI9U