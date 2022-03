Ucrânia já destruiu equipamento militar das tropas russas num total de mais de cinco mil milhões de euros

A Ucrânia já destruiu mais de 5,1 mil milhões de euros em equipamento militar russo, desde que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia começou.

Segundo as Forças Armadas, as tropas ucranianas destruíram cerca de 2,593 mil unidades de equipamento militar, incluindo aviões, tanques e artilharia, citado numa publicação do Twitter do jornal Ucraniano The Kyiv Independent.

Forbes Ukraine: Ukrainian forces destroyed Russian equipment worth $5.1 billion.



According to the Armed Forces, Ukrainian troops have destroyed 2,593 units of Russian military equipment, including planes, tanks and artillery.