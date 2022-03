Ucrânia revela novo selo com frase: "Navio de guerra russo, vão se f****"

A Ucrânia adotou uma nova imagem para o selo postal, com o nome "Navio de guerra russo, vão se f***" em homenagem aos treze guardas ucranianos que defendiam a Ilha das Serpentes.

O grupo de soldados tentou defender a ilha das tropas russas, que fizeram um ultimato obrigando os ucranianos a baixarem as armas.

Os treze ucranianos supostamente morreram a defender o território, contudo, a Guarda de Fronteira do Estado da Ucrânia revelou numa publicação no Facebook que os heróis da ilha Zmiinyi podem estar vivos.A primeira vice-ministra das Relações Exteriores da Ucrânia, Emine Dzheppar, anunciou o selo comemorativo com a frase que se tornou um grito de guerra para os defensores do país.A ilustração mais votada para o representar foi a do artista Boris Groh, num concurso realizado pelos correios ucranianos, mencionou Emine Dzheppar numa publicação feita no Twitter.