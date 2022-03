Duas mulheres esfaqueadas dentro do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque

Autoridades estão à procura do suspeito no prédio.

Duas mulheres foram esfaqueadas dentro do Museu de Arte Moderna, em Manhattan, nos EUA, este sábado.



O edifício foi evacuado e as autoridades estão à procura do suspeito.



A polícia de Nova Iorque disse que as vítimas, trabalhadores do museu, foram transportadas para o Hospital Bellevue e estão estáveis.