Rússia desafia NATO e ataca base militar ucraniana junto à Polónia. Há 35 mortos

Unidade alberga vários instrutores militares estrangeiros.

A artilharia russa atingiu, este domingo, com vários mísseis um centro de treino do exército da Ucrânia na cidade militar de Yavoriv, localizada a 25 quilómetros da fronteira com a Polónia. O aatque terá causado pelo menos 35 mortos e 134 feridos, segundo o governador regional.