PSP detém homem suspeito de atacar Tribunal de Braga à pedrada, pegar fogo a fábrica e vandalizar carros na cidade

Autoridades apanharam o homem em flagrante a furtar uma residência na cidade de Braga.

A PSP deteve um homem, de 27 anos, na noite deste sábado, em flagrante a furtar uma residência na cidade de Braga. O homem é suspeito de vários atos de vandalismo na cidadede ter atacado o Tribunal de Braga à pedrada, na noite deste sábado, e deSegundo o comunicado da PSP, suspeita-se que o suspeito seja o autor de "um incêndio de uma fábrica em Ferreiros, de uma viatura estacionada no parque junto do estabelecimento Decathlon, onde foram ainda provocados danos em várias viaturas que ali se encontravam estacionadas" e ainda de provocar danos nos vidros em dois estabelecimentos de Braga.O detido vai ser presente a juiz no tribunal de Braga esta segunda-feira para conhecer as medidas de coação tidas por adequadas.