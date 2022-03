Jornalista norte-americano morto pelas forças russas em Irpin

Outro jornalista ficou ferido durante o ataque.

Um jornalista dos Estados Unidos da América foi este domingo morto a tiro em Irpin, nos arredores de Kiev, pelas tropas russas.A identificação que o jornalista possuía confirmava-o como funcionário do New York Times, mas o jornal norte-americano já veio confirmar que o último trabalho do profissional para o jornal aconteceu em 2015.A vítima era jornalista há mais de duas décadas e tinha já ganho vários prémios, pela produção de histórias humanitárias em zonas de conflito, segundo a emissora alemã DW.Um outro jornalista ficou ferido durante o ataque.Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos EUA, avisou este domingo o presidente russo, Vladimir Putin, de que haverá "consequências apropriadas" depois das tropas russas terem disparado e matado um jornalista americano na Ucrânia, de acordo com o Daily Mail.