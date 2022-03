Queimada feita junto ao Aeroporto de Lisboa assusta

Bombeiros atuaram para evitar que a mesma prejudicasse as operações de voos.

Os Bombeiros de Camarate, no concelho de Loures, intervieram este sábado para extinguir uma queimada feita junto a um dos limites do Aeroporto de Lisboa, para evitar que a mesma prejudicasse as operações de voos.



O alerta foi dado pelas 09h05 e não chegou a haver interferência na descolagem ou aterragem de aviões.