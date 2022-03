Incêndio deflagra em restaurante de Elvas

Fogo causou danos materiais e não há registo de vítimas.

Um incêndio deflagrou este domingo num restaurante na cidade de Elvas, no distrito de Portalegre, mas já foi dominado pelos bombeiros, apenas com danos materiais e sem vítimas, revelou a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o alerta para o fogo foi dado aos bombeiros às 12h43, tendo a ocorrência sido considerada dominada às 13h28.

O incêndio no restaurante, "num prédio antigo, com três andares", terá começado na chaminé, que sofreu danos, assim como "partes das coberturas do edifício por onde a chaminé passava", avançou o CDOS.

"O fogo está dominado, mas ainda deve demorar", até ficar em rescaldo, "porque os bombeiros querem ter a certeza de que não existe nenhum foco ativo que não tenha sido detetado" e, por isso, "estão a retirar tetos falsos" para confirmarem se o fogo foi apagado, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com o CDOS, que não soube indicar à Lusa se o restaurante estava em funcionamento ou se tinha clientes no interior, quando o fogo começou, o estabelecimento ocupa o prédio, pelo que não há desalojados.

"Não há vítimas", sublinhou o CDOS, explicando que, para esta ocorrência, foram mobilizados nove operacionais, apoiados por quatro viaturas, dos bombeiros e da PSP.