"Estamos a tentar saber se estavam na base": 5 portugueses saíram do País para combater na Ucrânia e ficaram incontactáveis

Artilharia russa atingiu, este domingo, com vários mísseis um centro de treino do exército da Ucrânia, onde se encontram vários militares estrangeiros.

Cinco portugueses que foram para a Ucrânia lutar ao lado das tropas ucranianas estão incontactáveis desde a 1h da manhã, deste domingo.

Os homens saíram de Vila Nova de Gaia há alguns dias para ir combater.

A artilharia russa atingiu, este domingo, com vários mísseis um centro de treino do exército da Ucrânia na cidade militar de Yavoriv, localizada a 25 quilómetros da fronteira com a Polónia. O ataque terá causado pelo menos 35 mortos e 134 feridos, segundo o governador regional.



O centro de treino alberga também o Centro Internacional para a Manutenção da Paz e Segurança, unidade que conta com a presença de vários militares estrangeiros.

Sofiya Markelov, conhecida destes portugueses, refere que estão estão a tentar perceber se estes cinco homens estavam na base.