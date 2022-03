Quatro mortos e três feridos em ataque aéreo russo a escola em Mykolayiv. Veja as imagens da destruição

Quatro pessoas morreram e 3 ficaram feridas na sequência de um ataque aéreo russo a uma escola na aldeia Zelenyi Hai perto de Mykolayiv, na Ucrânia.



As pessoas estavam escondidas no porão da escola, mas o ataque foi "preciso e poderoso", relata o Serviço de Emergência do Estado Ucraniano (SES).

4 People died, and 3 were injured because of the Russian airstrike on a school in the village Zelenyi Hai near Mykolayiv.



People were hiding in the cellar under the school but the strike was precise and powerful, Emergency service of Ukraine reports.https://t.co/pSAXdyPjkn pic.twitter.com/vPiZffP49H